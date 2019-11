Perché il cielo è nero di notte e blu di giorno? L'evento a Rocca di Papa

Il Sole è la sorgente di luce e di vita del nostro pianeta. Ma come si genera la sua luce? Come arriva fino a noi e, soprattutto, come nascono i colori delle cose e del cielo? Sarà possibile scoprirlo in occasione dell’Astroincontro di venerdì 22 novembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata nella diffusione della cultura scientifica.



Ad aprire l’evento sarà una conferenza divulgativa a cura dell’operatore dell’Associazione Fabio Fedeli. “La serata sarà dedicata ad esplorare il percorso della luce: dalle sue origini al centro del Sole fino ai nostri occhi, passando attraverso l’atmosfera trasparente, ma non troppo, del nostro pianeta”, spiega Fedeli. Alla presentazione seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio, sotto la guida degli operatori dell’ATA Simone Cerroni e Matteo Petrassi.



Per maggiori informazioni sull’evento e per prenotare consultare il link: http://lnx.ataonweb.it/wp/events/perche-il-cielo-e-nero-di-notte-e-blu-di-giorno/