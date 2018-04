In scena lo spettacolo “Per Giulia” - di Dacia Maraini - nella Basilica di Sant’Eustachio a Roma • sabato 14 aprile 2018 • UNICA DATA • nel nono anniversario del Terremoto dell’Aquila



Questo testo racconta la tragica vicenda del Sisma dell’Aquila, eppure non è un dialogo di morte, anzi, è una sorgente di vitalità che cerca un contatto al di là dei corpi, un discorso oltre il concreto tangibile pertinente all’umano.



Con Giulia la tragedia della morte non diventa simbolo di fine, ma di nuovo inizio e si trasforma in seme di altra vita.



«Seppure non si può combattere la morte, la si può vincere, perché la vita è più forte e va oltre “come un seme di piume leggere...”», queste le parole dell’attrice Sara Pallini che interpreta Giulia, una giovane studentessa originaria di Arpino (FR), prossima alla Laurea in Ingegneria edile – Architettura EU, 23 anni e una vita davanti.



Giulia Carnevale, nella notte del sisma che ha interrotto la vita di tanti innocenti, aveva dimenticato il computer in auto, con all’interno la sua preziosa tesi di laurea; tesi che prevedeva la realizzazione di una scuola materna a forma di libro, edificio costruito e inaugurato – dopo la sua scomparsa e in sua memoria – nel Comune di Onna (AQ).



Il testo di quest’opera è di Dacia Maraini e a dare il meritato lustro alla scena sarà la Basilica di Sant’Eustachio, a Roma, che il Parroco – Don Pietro Sigurani – si è subito reso disponibile a concedere per questo spettacolo delicato, che incarna la speranza di una vita oltre la morte.



*L’attrice Sara Pallini interpreterà Giulia Carnevale, unitamente ad altri tre personaggi: la madre, la sua migliore amica e l’insegnante del liceo.



La regia è di Iolanda Salvato, le musiche sono di Federica Clementi, i video sono di Max Czertok e la realizzazione scenografica è a cura di Sebastiano Cimmino.



“Per Giulia” (di Dacia Maraini)

Spettacolo in Memoria delle vittime del terremoto dell'Aquila

sabato 14 APRILE 2018

ore 20:00

Basilica di Sant’Eustachio

Via di Sant’Eustachio, 19 - 00186 – Roma



INGRESSO LIBERO • fino a esaurimento posti



Saranno presenti:

Dacia Maraini e i genitori di Giulia Carnevale.

*Attesi ospiti del mondo dello Spettacolo - Teatro, Cinema, Televisione - e Media.





