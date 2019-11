Per favore non uccidete Cenerentola, al Teatro de' Servi

Vincitore del premio “Una commedia in cerca di autori” 2018, arriva al Teatro de' Servi, dall'8 al 24 novembre "Per favore non uccidete Cenerentola".

Lo spettacolo

Glauco è un vedovo, padre di due gemelli, che vive in un piccolo paese di provincia. Quando i figli, ormai alla conclusione delle scuole superiori, iniziano a parlargli di progetti lontani dal nido familiare, scatta in lui un timore lancinante: tornerà ad essere solo. Glauco però è tutt’altro che solo: a tenergli compagnia ci sono il suoinseparabile amico Leonardo e il fantasma delll’adorata estrosa moglie Teresa! Ma chi è Cenerentola? Chi è la principessa di questa intricata favola? Uno spettacolo sull'amore in tutte le sue declinazione e sulla fragilità di ognuno che, con un delicato tono da commedia, riesce ad affrontare un tema difficile, e lo fa seriamente: un piccolo inno alla diversità, un invito a cercare di racimolare quanta più felicità possibile.

Spettacolo selezionato dal progetto 2018/2019 di NEXT SPETTACOLO LOMBARDIA, un’iniziativa realizzata dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo per promuovere e sostenere la distribuzione di nuove produzioni di spettacolo dal vivo.

Per favore non uccidete Cenerentola

di Riccardo Mazzocchi

regia Roberto Marafante

vincitore Premio “Una commedia in cerca di autori” 2018

con (in ordine di apparizione) Ludovico Fremont, Valeria Monetti, Sebastiano Colla, Susanna Laurenti, Enrico Torzillo

