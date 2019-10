Per Dispetto e per Passione, One Night Only di Giovanni Amodeo

Giovanni Amodeo, eclettico cantante ed interprete, conosciuto al grande pubblico per le sue istrioniche doti canore, che lo hanno portato a calcare palchi nazionali ed internazionali con repertori mai facili né banali, si propone al pubblico romano con un nuovo spettacolo, un’unica data, una “one night only” cucita alla perfezione sulla sua vocalità molto particolare e virtuosistica.

“Per Dispetto e per Passione” - questo il titolo del nuovo progetto musicale, andrà in scena venerdì 1 novembre, alle ore 21.00, all’Associazione Culturale TeatroinStalla di Ostia Antica.

Uno spettacolo che parla di passione, quella per la musica, nel quale l'artista affronterà a scena aperta brani che hanno segnato il suo percorso artistico ed umano, un susseguirsi di brani con arrangiamenti originali che raccontano la sua carriera e la sua personalità, un repertorio che strizza l’occhio anche alle “cover” di interpreti famosi, spaziando dall'intrattenimento al sociale, da Franco Battiato a Prince, da Fabrizio De Andrè a Michael Legrand, da Vangelis a Ivano Fossati, sino a Vinicius de Moraes.

Uno spettacolo totalmente nuovo, che in questo prima tappa ad Ostia Antica, vede Giovanni Amodeo come unico interprete sul palco.

Le successive date, sia a Roma, che in Italia e all’estero, verranno arricchite da artisti ospiti, che regaleranno performance sempre uniche, perché chi conosce Amodeo sa perfettamente che nessuna replica potrà essere uguale alla precedente.

Per la messa in scena di quest' ultimo progetto Amodeo ha lavorato a quattro mani con il direttore artistico del TeatroinStalla Paolo Parnasi, mentre la scenografia è stata creata dall'artista Riccardo Pasquini appositamente per quest'unica serata.

L’artista, reso celebre dal concerto-spettacolo “Tuttemie”, nel quale, con una strabiliante abilità, interpretava brani celeberrimi di icone femminili della musica italiana ed internazionale, quali Patty Bravo, Ornella Vanoni e Barbra Streisand, in questo nuova performance artistica, vuole emozionarci, come lui stesso ammette di essere, come se si stesse partendo per un lungo ed appassionante viaggio.



Link dell’evento: https://www.facebook.com/events/560117891418054/

L’evento è a pagamento, è richiesto un contributo associativo.



Brevi cenni biografici di Giovanni Amodeo:

Giovanni Amodeo, nasce a Reggio Calabria e fin da bambino è affascinato dalla musica, prestissimo comincia a cantare in un coro gospel.

Si trasferisce a Milano, dove muove i suoi primi passi da solista. Dopo una prima esperienza internazionale in Argentina, torna in Italia dove collabora con formazioni musicali che spaziano dal Jazz al Soul, dal Rhythm & Blues al Pop, e al cantautorato italiano e internazionale riuscendo ad interpretare più generi in più lingue.

Con il suo Concept Album "Tuttemie" è stato in tournè in Giappone, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo, facendo sold out in prestigiosi teatri e club (dal Blue Note, al Bottom Line e Village Vanguard). A Roma “Tuttemie” è stato presentato al Teatro “Casa delle Culture”, ai Giardini della Filarmonica e all’Associazione Culturale Teatroinstalla.

Per la sua ricerca musicale, "A sud di ogni cosa" recital di canzoni e testi di cantautori e poeti, Piero Ciampi, Rosa Balestrieri, Garcia Lorca ed altri, o "Verso marzo" canzoni legate alle stagioni ed al tempo, "Tempo di pace" canzoni italiane e giapponesi durante le due guerre, spettacolo con una bellissima regia di Patrizia D'Orsi, rappresentato all'Abeliano di Bari ed in tour in Giappone.

Non solo cantante ed interprete, ma anche attore. La sua prima esperienza come attore protagonista in un cortometraggio della regista statunitense Dianna Miranda Buck nel 2014 gli vale la nomination come miglior attore protagonista all'International Saint Tropez Film Festival, con lo stesso corto vince premi negli USA ed in altri paesi extraeuropei.

Giovanni Amodeo è anche attore teatrale: sono da ricordare un Pirandello "Notizie dal mondo", Ray Charles "I sogni di Ray", "Ballerina" accanto all'attore Carlo Di Maio.