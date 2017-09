Per colpa di un coniglio al Teatro Lo Spazio

Uno spettacolo comico, surreale e politicamente scorretto che mette in scena la pratica della discriminazione e i rischi quotidiani di una società omologata e omologante.





Vanda vuole fortemente che qualcosa di bellissimo accada. Tenace e inarrestabile non si arrende, cerca, chiede. E’ convinta che qualcuno la condurrà in un luogo meraviglioso e salvifico. Tutto è stato propiziato perché l’incontro avvenga.



Ma se l’incontro non è quello previsto?



Una dimensione popolata da personaggi bizzarri, grotteschi, armati di pregiudizi fino ai denti. Un mondo accelerato ed esasperato dove i rapporti di forza, gli equilibri e i punti di vista cambiano subitaneamente e inaspettatamente. Una vera e propria surrealtà quotidiana.



Due attori danno vita a una folla di personaggi in un testo ritmato che racconta le tappe, e le deviazioni, di un percorso costellato da figure ora tenere, ora ripugnanti.



Una grande varietà visiva ed emotiva che DIVERTE, sorprende, DIVERTE, fa pensare, agghiaccia, DIVERTE.