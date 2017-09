Per amore della Voce è una rassegna corale in 2 serate con degli ospiti incredibili!!

SABATO 7 OTTOBRE sarà ospite il fantastico Coro Crescent di Salerno, con il suo Vocal Pop d'autore;

DOMENICA 8 OTTOBRE va in scena la musica contemporanea con l'eccezionale OFFICINA CORALE, diretta dal M° Stefano Puri.

In entrambe le giornate si esibirà il coro Notevolmente diretto da Marco Schunnach

Ingresso gratuito con offerta libera