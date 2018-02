Pepperpot night live al Lanificio 159

Il primo giovedì live di marzo al Lanificio159 è un'esplosione immersiva di musica, video e contenuti per presentare la realtà di Pepperpot.

Un palco immersivo con 6 artisti, tra i migliori in circolazione

la musica come non l'avete mai sentita dal vivo

Diretta Facebook Live Multicamera con audio immersivo

Proiezioni dei lavori e installazioni Pepperpot.

Disponibile in serata anche un GAZEBO VR per superare i confini della percezione con la realtà virtuale.

ON STAGE

AM-OK sonorità indie tra synth gommosi, vena cantautorale e un’autoironia che li rende unici nel panorama italiano attuale

Xavier l'alieno dell'indie italiano, one man band che scrive e arrangia i suoi brani guardando al pop elettronico anglosassone e d’oltreoceano

Polar Station progetto che fonde musica elettronica e dream pop

The Castaway - alias Luca Frugoni, è una visione folk dell'essere umano, una metafora in musica che ci mette tutti sulla stessa barca

Mary in June e il loro postpunk dalle sfumature folk, con testi in italiano, dal sapore oleoso del petrolio

E poi un ospite segreto, un giovane talento del panorama romano.