Nella piazza San Giovanni Bosco, nel cuore di Cinecittà organizzata dalla Karisma Eventi e con il patrocinio dell'Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante dal 5 all’8 settembre si svolgerà una fiammeggiante kermesse in cui saranno in mostra e si potranno “assaporare” centinaia varietà del piccantissimo ortaggio tra cui i terribili Trinidad Moruga Scorpion, il Naga Viper e il Carolina Reaper.

Peperoncino in festa a Cinecittà

Di ora in ora, dal pomeriggio a sera sul palco della manifestazione presentati da Ilaria Iacoangeli, si susseguiranno spettacoli e talk and cooking live show nei quali ospiti esperti racconteranno gli aspetti curiosi e salutistici mentre esperti cuochi realizzeranno dal vivo ricette tipiche della gastronomia piccante dei 5 continenti.

Dalle salse agrodolci del Chutney indiano, ai diabolici gnocchetti coreani Tokbocchi, si realizzerà e racconterà un giro del mondo piccante da cui prendere spunto per rinnovare la propria cucina ardente, come ardenti saranno gli Stand Gastronomici di prodotti tipici e di cucina piccante dal mondo, i famosissimi Hot street Food.

Accompagnate dalle divertenti performance di Re Peperoncino il famoso attore Gianni Pellegrino, sul palcoscenico sfileranno inoltre le collezioni di abiti ardenti, si esibiranno danzatori nelle calde movenze del tango e nei concitati ritmi della taranta e, a fine serata, la sfida tra gli audaci mangiatori di peperoncino. Quattro giorni di fuoco durante i quali scoprire curiosità, sapori brucianti e virtu' salutistiche della capsaicina contenuta negli antichi frutti coltivati dagli Inca e portati in Europa da Cristoforo Colombo.

Novantasei ore infuocate nel villaggio di “Peperoncino in Festa” per divertirsi e trovare l'audacia dell'assaggio per apprezzare il gusto e le virtù salutistiche della spezia più consumata al mondo.