Peluche a douma/mangiami a WeGil

PELUCHE A DOUMA è uno spettacolo che ripercorre scenicamente una giornata a Douma, in Siria, dentro cui convivono in un unico frame i semplici quanto silenziosi gesti quotidiani della mattina con il rumore assordante delle bombe, i palazzi distrutti, i rifugi, e la polvere che alla fine copre ogni cosa, bambini e peluches.



Com’è nello stile di RICCARDO VANNUCCINI, la performance è una narrazione che non vuole sostituirsi alle notizie proposte dai telegiornali o dalla rete, ma che attraverso una serie di esercizi teatrali a tempo di musica fa incontrare - ln un gioco di corpi ed emozioni – bambole e orsacchiotti mettendo così a nudo la tragica e inutile stupidità della guerra.



Precede lo spettacolo un laboratorio gratuito - dalle ore 20.00 alle ore 21.00 – che prelude al lavoro di ArteStudio e alla sua pratica comunicativa. Al laboratorio sono ammessi fino a un massimo di 12 partecipanti.



Al termine dello spettacolo, una CENA A SORPRESA offerta dagli stessi teatranti dedicata al legame antico e indissolubile tra cibo e teatro, dal titolo MANGIAMI!, che ruota intorno a questo tema: «Cucinare è come fare teatro, anzi dalle Baccanti in poi sono le due cose insieme».



L’evento è stato selezionato attraverso un avviso pubblico dalla Regione Lazio ed è organizzato da ArteStudio con il supporto di LAZIOcrea.



Biglietto unico

spettacolo+cena euro 10.00



prenotazione obbligatoria a:

info.artestudio@libero.it

cell 328 7575388