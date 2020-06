Pedalata tra storia e natura

Si replica! Un pedalata guidata nel parco più bello di Roma



Percorso storico-archeologico in bicicletta - dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? alla Tomba di Cecilia Metella, attraverso i tesori che solo il Parco dell'Appia Antica può offrire. Una guida vi accompagnerà alla scoperta dei segreti del Parco. Rientreremo percorrendo la Valle della Caffarella e qui visiteremo un piccolo gioiello: il Sepolcro di Annia Regilla.



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: 10.00

Orario di partenza-arrivo: 10.30-13.30

Durata: 3 ore

Distanza: 6,5 km a/r

Lingua: italiano



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis)

Parcheggio: Via Tito Omboni/L.go Galvaligi

Difficoltà: media

Ingressi: Sepolcro di Annia Regilla.

Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato

Informazioni e chiarimenti: 06/5135316 o infopointappia@gmail.com



INFORMAZIONI:

Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo e-bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini

NB: I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del programma 2020; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.