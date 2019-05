Pedalata della Luna Piena nel Parco dell'Appia Antica (ARCHEO)

Un suggestivo percorso illuminato dalla luna, in bicicletta sulla Regina Viarum.



Un itinerario archeologico per scoprire sia la strada romana che mostra intatti i segni di un passato illustre e affascinante sia la Valle della Caffarella. Il tutto “illuminato” con i colori del tramonto e poi accompagnati dalla splendida luce bianca della luna piena. Un archeologo ci guiderà alla scoperta della storia delle rovine che si affacciano ai bordi della strada. Durante il percorso, sull'antico tracciato visiteremo (dall'esterno) le vestigia quali: Circo e Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, i sepolcri più caratteristici fino ad arrivare alla grande e fastosa residenza dei Quintili.

Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso.



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica)

Orario appuntamento: 17:30

Orario partenza: 18:00

Durata: 3 ore

Distanza: 12 km



Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

https://parcoappiaantica.eventbrite.it



COME RAGGIUNGERE:Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): Via Appia Antica, 50 oppure Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma 2019 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.