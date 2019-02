Pedalata di Carnevale al Colosseo

Pedalata di Carnevale dei SuperEroi per le Case di Peter Pan

Domenica 3 Marzo dalle ore 10:00 si torna a pedalare per una giusta causa, per le vie della città più bella del mondo, abbracciando i monumenti della città eterna, fino ad arrivare intorno alle 13:00, in Via di San Francesco di Sales, a trovare i piccoli amici e le loro famiglie, ospiti della Casa di Peter Pan. Tutti Ambasciatori in bicicletta, coloratissimi e mascherati da Super Eroi, (ognuno è libero di scegliere la maschera da indossare).

Appuntamento domenica 3 Marzo dalle ore 10:00 al Colosseo.

L'evento è organizzato dall'Associazione Peter Pan Onlus

Via San Francesco di Sales, 16 - 00165 Roma

www.peterpanonlus.it http://www.facebook.com/Peter.Pan.Onlus.Roma



Per partecipare alla Pedalata di Carnevale non si prevede nessun tesseramento, quota associativa o di partecipazione; pertanto non esiste copertura assicurativa. Chi partecipa all'evento lo fa sotto la propria responsabilità. L'organizzazione declina ogni attribuzione in merito ad eventuali danni di qualsiasi genere e natura a cose o persone.