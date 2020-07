Pedalata sull'Appia alla scoperta di Villa dei Quintili

Percorso archeologico in bicicletta - dalla Chiesa del Domine Quo Vadis? fino a Villa dei Quintili attraverso i tesori che solo il Parco dell'Appia Antica può offrire. Una guida vi accompagnerà alla scoperta dei segreti del Parco ed in particolare visiteremo dall'interno la Villa dei Quintili.



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: 9.30

Orario di partenza-arrivo: 10.00-13.00

Durata: 3 ore

Distanza: 12 km a/r

Lingua: italiano

Partecipanti: max 14



Ingresso:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis)

Parcheggio: Via Tito Omboni/L.go Galvaligi

Difficoltà: media

Ingressi (gratuiti): Villa dei Quintili

Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato

Informazioni e chiarimenti: 06/5135316 o infopointappia@gmail.com



INFORMAZIONI:



Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo e-bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini