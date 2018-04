Pedalata al tramonto nel Parco dell'Appia Antica. Un suggestivo percorso guidato al tramonto, in bicicletta lungo la Via Appia Antica e nella Valle della Caffarella.

Un itinerario archeologico e naturalistico per scoprire sia la strada romana che mostra intatti i segni di un passato illustre e affascinante sia la Valle della Caffarella.

Il tutto “illuminato” con i colori del tramonto. Durante il percorso, sull'antico tracciato visiterete (dall'esterno) le vestigia quali: Circo e Villa di Massenzio, Tomba di Cecilia Metella, i sepolcri più caratteristici fino ad arrivare alla grande e fastosa residenza dei Quintili.

Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera, ai partecipanti che verranno con le bici proprie è richiesto un equipaggiamento minimo per garantire la visibilità dei mezzi durante il percorso.