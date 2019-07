Pedalata al tramonto con aperitivo

EVENTO DI FINE STAGIONE



Una pedalata storico-archeologica al tramonto lungo la via Appia Antica fino al Ninfeo dei Quintili per poi raggiungere la Valle della Caffarella e scoprire le sue bellezze naturalistiche al crepuscolo con aperitivo presso il Casale dell’ex-mulino.



NB: Le bici fornite saranno allestite con le luci per la sera. Sarà cura dei partecipanti allestire le proprie bici con faro anteriore e luce rossa posteriore obbligatori.



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica)

Orario appuntamento: 17:30

Orario partenza: 18:00

Orario arrivo: 21:00 e inizio aperitivo

Durata: 3 ore (escluso aperitivo)

Distanza: 12km



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

https://parcoappiaantica.eventbrite.it



Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita + apertivo al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita + aperitivo è di € 20,00 + spese di prevendita



NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini



COME RAGGIUNGERCI:Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): Via Appia Antica, 50 oppure Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)



I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del Programma 2019 in prevendita su EventBrite; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it

Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.



Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.