Peace & Love Festival hippie a Calcata. Calcata ospita per la prima volta il festival hippie che si terrà nei giorni 25 e 26 marzo. Artisti di strada, mostre a tema, danza e musica in ogni angolo del paese. Da segnalare il concerto dei No Quartet ( tributo acustico ai Led Zeppelin ) domenica 26 alle 16.00.



Il Peace & Love Festival hippie a Calcata è stato ideato e organizzato dal Bar del borgo Rock Cafe in collaborazione con ristorante Opera e Forno La Mattra.