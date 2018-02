Patti Smith: la sacerdotessa del rock live al Roma Summer Fest

Dopo un ricco 2017, che ha visto Patti Smith impegnata su più fronti nel nostro Paese, con eventi e manifestazioni a dimostrazione della stima ed il riconoscimento che l’Italia da sempre nutre nei confronti di questa straordinaria artista, Patti Smith omaggia la Capitale con un concerto-evento dando il via alla stagione estiva con una performance in cui sarà accompagnata sul palco dalla sua band.

Patti Smith in concerto a Roma

Ripercorrendo in breve l’anno appena trascorso, Patti Smith ha ricevuto la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l’Università degli Studi di Parma, ha tenuto la sua personale mostra fotografica “Higher Learning” (sempre a Parma), un tour dal titolo “Grateful” con il quale l’artista ha espresso il suo affetto nei confronti dell’Italia e, in ultimo, una serie di speciali eventi a dicembre che hanno visto la sacerdotessa del rock esibirsi in una serie di speciali concerti-reading, accompagnata sul palco dalla figlia Jesse, oltre al prestigioso Concerto di Natale a Città del Vaticano.

Patti Smith sarà in concerto a Roma il 10 giugno in occasione del Roma Summer Fest.