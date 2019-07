Lorenzo Patruno incontra il pubblico e firma le copie del romanzo "Roma - Malaga, Andata e Ritorno"

Appuntamento fissato al 15 luglio alle ore 18.00 presso la libreria Mondadori di Roma per l'accesso al firmacopie dell'autore Lorenzo Patruno al suo debutto nelle librerie con il romanzo "Roma - Malaga, Andata e Ritorno".



E’ il 12 giugno e Francesco si trova a Malaga. Proprio in occasione della sua festa di compleanno decide di andare a festeggiare in un locale con degli amici. E proprio lì, i suoi occhi incontrano quelli di Valentina, una giovane ragazza spagnola. Fin dall’inizio la loro storia risulta complicata. Entrambi rifiutano l’amore perché impauriti dalla distanza. Sarà soltanto grazie alla tenacia e alla fermezza di Valentina che i due decideranno di vivere la loro relazione pur non sapendo che una sfida ancora più importante li attende dietro l’angolo. Infatti dopo essersi sottoposta a diversi accertamenti a Valentina viene diagnosticato un tumore allo stomaco. Una storia di forza e di coraggio che dimostra come a volte i piccoli problemi siano destinati a soccombere dinnanzi agli ostacoli che il destino ci mette davanti. Perché la vita è un battito d’ali e il tempo che affanniamo a rincorrere non ci verrà restituito.