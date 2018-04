Patrizia Cirulli al Riverside

Patrizia Cirulli, cantautrice milanese dalla voce “insolita e straordinaria” come l'ha definita un giorno Lucio Dalla, sarà sul palco del Riverside il 6 aprile, per presentare il suo disco “Sanremo d’Autore”.

L’album contiene dodici brani arrivati ultimi, penultimi o non arrivati in finale in altrettante edizioni del Festival di Sanremo e reinterpretati dalla cantautrice conosciuta per la sua capacità di muoversi tra profondità e leggerezza. In studio, insieme a Patrizia Cirulli, artisti del calibro di Mario Venuti, Sergio Cammariere e Vince Tempera. Il disco, nato da un’idea di Francesco Paracchini, è stato prodotto da Patrizia Cirulli .