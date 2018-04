Pastella, la bottega del fritto sbarca al Pigneto

Da Montesacro al Mercato Centrale passando per Venezia, Anversa e tra poco anche a Torino: Pastella triplica nella Capitale e apre anche al Pigneto.

Pastella apre al Pigneto

In via del Pigneto 111 arriva infatti un nuovo Pastella, tutto romano e con tanto tanto vino: naturale, biologico, biodinamico, artigianale, di territorio. Pastella al Pigneto si presenta con un nuovo locale più grande e con molte novità nel menù tra fritto e non fritto.

La festa di apertura di Pastella al Pigneto, la bottega de fritto che a Roma ha conquistato tutti, è fissata per venerdì 20 aprile dalle 18 a tarda notte.

Festa da Pastella al Pigneto

Dalle 18 aperitivo con Terra! onlus e i prodotti dell'orto biologico della Cooperativa Agricola Coraggio e il vino di Cantina Giardino e di Marco Merli.

Alle 22 circa i VazzaNikki in concerto - rock'n'roll anni '50.

A mezzanotte si stappa e si frigge di tutto!