Pastasciutta raddoppia e celebra la pasta fatta in casa

A tre anni dalla sua nascita Pastasciutta raddoppia: dopo la sede di via delle Grazie, aprirà Pastasciutta a Piazzale Flaminio, 10.

L'idea di Pastasciutta

Pasta fatta in casa ogni mattina dallo chef, cottura espressa, sughi freschi e regionali: le specialità di Pastasciutta.

Pastasciutta è il posto ideale per una pausa pranzo veloce e genuina: è possibile mangiare all'interno del locale o portarla via.

Apre Pastasciutta a Piazzale Flaminio

L'idea di Pastasciutta è quella di produrre pasta fresca, che cuoce in 2-3 minuti, così che in maniera veloce ed economica si possa mangiare un buon piatto di pasta artigianale e buona. La pasta è un prodotto semplice, Pastasciutta ve la propone in maniera facile e genuina.

L'inaugurazione di Pastasciutta a Piazzale Flaminio si terrà sabato 14 aprile alle 12.

A Piazzale Flaminio Pastasciutta sarà aperto anche a cena con orario 11-22, tutti i giorni dell'anno chiuso solo per il 25 dicembre.