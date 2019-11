Pastasciutta Festival: 7 tipi di pasta per festeggiare 7 anni di Casale Alba 2

Dal 29 novembre Casale Alba 2 ha dato il via ad una tre giorni di festa, con laboratori, concerti e cucina popolare, per festeggiare 7 anni di tutela del Parco regionale urbano di Aguzzano e di attività nei quartieri di Rebibbia e Ponte Mammolo.

Un lungo weekend di convivialità che si chiuderà domenica 1 dicembre con uno speciale Pastasciutta Festival.

A Casale Alba 2, dalle 12, saranno serviti 7 piatti di pasta a simboleggiare i 7 anni del Parco.

Di seguito il menu del Pastasciutta Festival:

Minestrone

Pasta e ceci

Amatriciana

Patate e provola

Sgombro e nduia

Cozze e fagioli

Arrabbiata

Alle ore 14 in programma il concerto della Pigneto Orkestra.



COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2:

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.