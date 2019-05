Passions of Art al Porto Turistico di Roma

Galleria Ess&rrE – Roma

La mostra Passions of Art approda al Porto turistico di Roma con 23 artisti di indiscusso valore. Gli autori si sono molto impegnati nel realizzare opere uniche per rendere in arte visiva ciò la mente vorrebbe imprimere sulla tela. In molti casi nella figurazione riusciamo a capire immediatamente il significato di un’opera, ma nell’astratto e nell’informale ognuno di noi riesce a leggere secondo la propria sensibilità e capacità percettiva il messaggio che il pittore o lo scultore vorrebbe trasmettere.

Non sempre si intuisce nell’immediato il messaggio ma proprio questa difficoltà fa si che nei colori, nelle pennellate, nella stesura e nell’amalgama della tavolozza si provino quelle sensazioni e intuizioni capaci di fare innamorare il visitatore di questa o quell’opera.

L’arte è un mondo a sè, capace di far discutere per diverso tempo su un soggetto piuttosto che su una pennellata o su una geometria senza trovare un comune accordo se non quello che è la bellezza dell’opera stessa.

Come già accaduto nelle precedenti mostre Rete Oro partner della galleria, farà si che un inviato e un operatore si dedicheranno alle interviste agli artisti e al curatore della mostra e il tutto sarà mandato in onda il lunedi sera successivo