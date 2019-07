Passioni Imperiali (tour serale e teatralizzato)

Il 16 e 18 agosto regalatevi un entusiasmante tour serale teatralizzato, dedicato alla Roma antica! PASSIONI IMPERIALI è infatti una passeggiata nel tempo, in cui scoprirete leggende e storie della Roma repubblicana e imperiale. Il percorso si svilupperà a partire dal Campidoglio, e passerà per Via dei Fori Imperiali per arrivare al Colosseo. Al Campidoglio, uno dei sette colli della città di Roma e sede dei templi dedicati alla triade capitolina (Giove, Giunone e Minerva), vi racconteremo la storia della vestale Sabina Tarpeia, che caratterizzerà la prima performance teatrale.

Il tour proseguirà arrivando in corrispondenza del Vittoriano dove si potranno ammirare anche altri monumenti come Palazzo Venezia, il Foro di Traiano e la monumentale colonna istoriata ma anche le due importanti strade che convergono su Piazza Venezia, Via del Corso e Via dei Fori Imperiali. Il tour proseguirà percorrendo Via dei Fori Imperiali dove assisteremo al secondo intervento teatrale in corrispondenza del Foro di Cesare, dove la dea Venere ci racconterà le storie del suo figlio prediletto, Giulio Cesare.

Ci si sposterà poi fino ad arrivare in corrispondenza di uno dei monumenti simbolo della città eterna, il Colosseo luogo di spettacoli e combattimenti tra gladiatori e, in corrispondenza del tempio dedicato a Venere e Roma, per assistere all’ultimo intervento teatrale con la dea Roma che guarda una città – la sua città – che cresce e cambia sempre di più.



ORARI

Tour teatralizzato serale della durata di un paio d'ore, presentato in due date per ogni evento (16 e 18 agosto), con avvio del tour alle ore 20.30 e conclusione dello stesso alle ore 22:30.



PUNTO D'INCONTRO:

Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA :

339.8346689 (Michela) oppure info@romaguidetour.it.

Esclusivamente per info l’evento facebook https://www.facebook.com/events/310336759842777/

COSTI:

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi