Passione caffè al Mercato Centrale Roma. Domenica 26 febbraio al Mercato Centrale appuntamento al secondo piano, nello Spazio Fare, per il primo evento dedicato al caffè di qualità. Un’intera giornata di cultura e condivisione per consumatori, appassionati ed esperti del settore con workshop formativi e sessioni d’assaggio.



16 le aziende partecipanti, ognuna di loro avrà un piccolo spazio espositivo dove poter trasmettere e far capire la passione e l'impegno che quotidianamente impiegano nel loro lavoro di torrefazione, fabbricazione di macchine e distribuzione di attrezzature. Per l’intera giornata saranno a disposizione esperti crudisti, trainer e formatori pronti a rispondere a tutte le domanda.



Officinae caffè, organizzatore dell’evento insieme al Mercato Centrale e Mondicaffè, è un associazione no profit fondata da appassionati del settore che si impegnano nella divulgazione e nell'organizzazione di eventi sul territorio romano per far conoscere i retroscena di questo mondo meraviglioso.

Narrare la qualità verso il consumatore finale, organizzare manifestazione con l’intento di coinvolgere chiunque voglia intraprendere questo percorso.



Le aziende presenti che hanno aderito all' evento: Il Faro/Gardelli, Quarta specialty coffee, Le Piantagioni del caffè, Caos caffè, Misceliamo, Oriental caffè, DM Italia, Rinaldi, Conti, Buonn coffee, Elektra, Sister coffee, Blaser, Mondi, Paranà, Barbarossa.



Evento organizzato con il patrocinio di: UMAMIAREA e CSC (Caffè speciali certificati).