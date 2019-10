Passeggiate sonore con i nuovi cittadini: Spagna, Termini, Monti, Trastevere, San Lorenzo

Passeggiate sonore, guide audio, che accompagnano l’ascoltatore-esploratore in giro per Roma per seguire un filo rosso che si dipana attraverso i racconti di vita, le considerazioni, i riferimenti tradizionali e culturali dei migranti che questa città la abitano quotidianamente, queste sono le Guide Invisibili.

A te non resta che scendere per strada, mettere le cuffie, premere play e lasciarti trasportare dal vortice del racconto su e giù tra i box colorati del mercato Esquilino, tra le comitive di turisti chiassosi dei vicoli di Monti o intorno a Piazza di Spagna, nella quiete magica delle piazze di Trastevere o nel labirinto di corridoi caotici della stazione Termini.

Dal marzo 2018 la partecipazione alle passeggiate di Guide Invisibili prevede il pagamento di un piccolo contributo economico. Questo perché, dopo mesi di sperimentazioni, Guide Invisibili ha scelto di diventare un'esperienza di sostegno al reddito per le persone migranti autori delle passeggiate.

Venite ad ascoltarci!

Le nostre prossime passeggiate sonore:

Piazza di Spagna - Venerdì 18 Ottobre h 17.00 & 18.00

Termini - Sabato 19 Ottobre h 10.30 & 11.30

San Lorenzo - Sabato 19 Ottobre h 17.00 & 18.00

Trastevere - Domenica 20 Ottobre h 10.30 & 11.30

Monti - Domenica 20 Ottobre h 17.00 & 18.00



