Passeggiate Romane: Rione Regola

Un piacevole tour per il Rione Regola: la passeggiata si sviluppa nei tortuosi vicoli che lambiscono il Ghetto e poi, oltre via Arenula, si intrufolano tra i maestosi palazzi Farnese e Capodiferro, una zona di Roma densissima di monumenti importanti sia antichi che del Rinascimento. Avremo modo di conoscere i luoghi dove si è accanita la Santa Inquisizione dove hanno trovato la morte illustri personaggi della storia di Roma e dell'Italia. Ancora una volta in poche centinaia di metri avremo modo di ricordare fatti ed episodi della nostra storia vedendone le vestigia ancora lì a eterna testimonianza di alcune delle pagine più tormentate della nostra città.