Passeggiate Musicali alla Necropoli della Banditaccia

Alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri di scena il grande jazz con delle vere e proprie passeggiate musicali dedicate anche ai più piccoli. La New Talents Jazz Orchestra, accompagnata per l’occasione da Simone Alessandrini, Gabriele Coen e Daniele Tittarelli, renderà omaggio al Bebop attraverso inediti percorsi musicali. In varie postazioni i musicisti eseguiranno in forma minimale e solistica temi di Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, Bud Powell, Sonny Rollins e John Coltrane. Al termine del percorso l’orchestra al completo eseguirà brani celebri tra cui Donna Lee, Giant Steps, Budo e Round Midnight.



Massimo Nunzi presenterà invece una versione itinerante di Giocajazz guidando una vera e propria marching band. Gli spettatori, grandi e piccoli, potranno così interagire con l’orchestra, cantare e imparare brani celebri del repertorio del jazz.

30 Luglio

Necropoli della Banditaccia, Cerveteri, dalle 18 alle 21

New Talents Jazz Orchestra

diretta da

Mario Corvini

ospiti

Daniele Tittarelli sax

Gabriele Coen sax e clarinetto

e

GiocaJazz Dixieland Brass Band

diretta da

Massimo Nunzi