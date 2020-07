Passeggiata al Trullo leggendo le fiabe di Gianni Rodari

Diventare turista della propria città e andare alla scoperta di itinerari nei quartieri romani meno conosciuti come veri e propri esploratori urbani è dall'inizio lo spirito di Ottavo Colle. E' tra i cortili del Trullo che Gianni Rodari ambienta La torta in cielo (1964), «nata nelle scuole elementari Collodi, borgata del Trullo, Roma, tra gli scolari della Signorina Maria Luisa Bigiaretti», pubblicata per la prima volta a puntate sul «Corriere dei Piccoli» a partire dal 1964 e nel 1966 anche in libreria.

Una storia concepita per affascinare bambini di tutte le condizioni sociali. La passeggiata racconterà le evoluzioni del Trullo, ammirando anche le opere murarie dei Pittori Anonimi del Trullo, e citerà i vari film ambietati in zona.

Scrivere per info a prenotazioniottavocolle@gmail.com e vi saranno inviate le coordinate per la sottoscrizione che ammonta a 10 euro a persona + 5 euro per i nuovi soci. I minori di 18 anni gratis.



QUANDO: 11 luglio ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa



INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020 estesa fino a marzo 2021

gratis minori di anni 18



REGOLE DA TENERE PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA ALL'APERTO



- distanziamento fisico tra tutti i partecipanti di 1 metro

- indosseremo tutti le mascherine

- fortemente raccomandato il pre pagamento elettronico e scoraggiato quello in banconote possibile veicolo di contagio, come del resto già facciamo da tre anni

- chi conduce la passeggiata è munita di microfono



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Per conoscere le prossime attività leggere qui:



Locandina di Ludovica Valori