Passeggiata al Tramonto dal Circo Massimo al Foro Traiano

La città di Roma nel 2020 compie 2773 anni! Complici due mitici fratelli gemelli nati dall'unione tra il dio Marte e la vestale Rea Silvia che abbandonati sul fiume Tevere vennero ritrovati da una lupa che li allattò nella sua grotta. Vollero fondare una grande città ma non accordandosi tra Aventino e Palatino lo scontro finì in tragedia.

La passeggiata partirà dal Circo Massimo e proseguirà verso la Piazza del Colosseo (con visita esterna dell'Anfiteatro Flavio), l'Arco di Costantino, i Fori imperiali, sino ad arrivare davanti alla celebre Colonna Traiana a ridosso di Piazza Venezia all'interno del Foro di Traiano.

Una tappa sarà all'interno dell'antichissima Chiesa dei Santi Cosma e Damiano ai Fori costruita dentro il Foro di Vespasiano e che conserva un meraviglioso mosaico absidale di VI sec d.C.

Cammineremo ammirando secoli di grandezza di Roma, fondata da Romolo secondo leggenda quel 21 Aprile del 753 a.C.



Appuntamento ore 18.00 in Piazza di Porta Capena - Rovine del Circo Massimo dove si vede Torre della Moletta. Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour. La visita si svolgerà interamente all'aperto, la visita ai monumenti si intende solo dall'esterno tranne l'ingresso nella Chiesa dei SS Cosma e Damiano ai Fori.



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Passeggiata dal Circo Massimo alla Colonna Traiana)

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).

Per evitare qualsiasi contatto sarà possibile anche saldare prima richiedendolo in fase di prenotazione



Per semplicità si richiede il pagamento con quota esatta.

Il sistema di microfono/auricolari, che sarà OBBLIGATORIO per tutte le visite guidate, consente di seguire tutte le spiegazioni della guida anche a notevoli distanze, in modo da applicare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto con distanziamento sociale dei partecipanti all'attività.

Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, un salviettino igienizzante sigillato, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare).



