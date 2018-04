Passeggiata tra Rebibbia e Pietralata con Anna Magnani

Una passeggiata in una delle 12 borgate ufficiali romane, Pietralata sulle orme del film "L'Onorevole Angelina" (Luigi Zampa, 1947). Angelina vive nelle casette da 7 lire di Pietralata e diventa una paladina della povera gente. Combatte gli speculatori della borsa nera, riesce ad ottenere la distribuzione della pasta, la fornitura dell'acqua e lo spostamento del capolinea dell'autobus nel quartiere. Un film che ci servirà da spunto per riflettere sulla costruzione delle borgate romane, dopo la distruzione del centro storico durante il fascismo. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioniottavocolle@gmail.com e vi saranno fornite tutte le indicazioni per provvedere al pagamento. L'appuntamento sarà alla Metropolitana Rebibbia e da li torneremo indietro lungo Monti Tiburtini e Pietralata, facendo due tappe. Nella stessa giornata a Pietralata ci saranno alcune iniziative di festa nel quartiere. Le prenotazioni si accettano entro e non oltre il 18 maggio 2018.