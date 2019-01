Passeggiata tra Mandrione e Quadraro con Pasolini

La zona del Mandrione fu inizialmente occupata dagli sfollati del bombardamento di San Lorenzo del 1943, che vi costruirono delle baracche sotto gli archi dell'acquedotto Felice. Il Mandrione è citato in diverse opere letterarie e cinematografiche, fra tutte quelle di Pier Paolo Pasolini che è stato anche spesso ritratto mentre passeggiava per via del Mandrione e nei suoi dintorni. Si parlerà delle ricerche sul campo compiute da Franco Ferrarotti e dal suo gruppo di ricerca nel vicino Acquedotto Felice dove si camminerà passando per il Quadraro Vecchio.

