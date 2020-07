Passeggiata tra le Fontane di Roma di Notte

L’acqua che si infrange sulle fontane rinascimentali più famose di Roma dà un tocco davvero magico al marmo che le compone. Nell’oscurità della notte, lo stesso rumore dell’acqua che scorre, diventa una musica allietante che accompagna lo spettatore nella scoperta dei monumenti. Si parte con la visita della più scenografica fontana di Roma, la Fontana di Trevi, unica nella sua architettura poichè si appoggia letteralmente a Palazzo Poli.

Si prosegue verso la scalinata di Piazza di Spagna dove ammireremo la Fontana della Barcaccia dalla forma assai singolare nata dalle mani del padre di un grande artista: Pietro Bernini. Imboccando Via del Babuino si capirà perché la strada ha questo nome particolare, infatti si incontrerà un’altra fontana molto stravagante che rappresenta un uomo talmente brutto e deforme da essere definito ironicamente “babuino”. Termina la visita nella grandiosa piazza del Popolo dove quattro bellissimi leoni-fontana, da cui sgorga acqua ogni giorno in gran quantità, decorano la base dell’obelisco centrale anticamente situato al Circo Massimo.



Appuntamento ore 21.00 in Via Poli 54 (Istituto Nazionale per la Grafica): Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (si passeggia da Fontana di Trevi a Piazza del Popolo). Lunghezza percorso 2.5 km circa

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti al momento del pagamento



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni), € 2.00 (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).

Per evitare qualsiasi contatto sarà possibile anche saldare prima richiedendolo in fase di prenotazione



Per semplicità si richiede il pagamento con quota esatta.

Il sistema di microfono/auricolari consente di seguire tutte le spiegazioni della guida anche a notevoli distanze, in modo da applicare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto con distanziamento sociale dei partecipanti all'attività.

Ad ogni partecipante sarà fornito un radio trasmettitore sanificato, un salviettino igienizzante sigillato, e un auricolare sterile usa e getta (diversamente si potranno usare i propri auricolari del cellulare)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.