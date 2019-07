Passeggiata a Testaccio sul film "Domenica d'agosto"

"Domenica d'agosto" di Luciano Emmer (1950) è stato inserito tra i 100 film italiani da salvare. E' considerato il capofila del genere "neorealismo rosa". Moltissime scene sono girate nei lotti popolari di Testaccio, fino alla stazione di Piramide per il trenino verso Ostia.

Domenica d’agosto è un film meraviglioso in cui si intrecciano cinque storie di personaggi che in una torrida domenica estiva lasciano Roma per cercare refrigerio a Ostia: una ragazza e la sua famiglia, un vigile e la sua fidanzata, un ragazzo con gli amici, un giovane e la sua ex, un vedovo e la giovane figlia.

La passeggiata ripercorrerà le scene del film intrecciandole all'analisi dello sviluppo socio urbanistico di quello che fu indicato come il primo quartiere operaio di Roma Capitale, Testaccio. Prenotazioni a prenotazioniottavocolle@gmail.com contributo 10 euro + 5 per i nuovi soci.