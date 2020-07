Passeggiata teatralizzata a Testaccio sulle tracce del film di Pasolini "Accattone"

Il progetto Pasolini Roma nasce dall'incontro tra Irene Ranaldi di Ottavo Colle, attiva dal 2015 nella promozione del turismo locale al di fuori dei circuiti turistici di massa, e Tony Allotta performing art per la programmazione di itinerari a Roma sulle tracce di Pasolini.

Le passeggiate performative nascono dall’incontro e relazione tra due letture della realtà: la sociologia urbana e il teatro di strada.

In questa ottica prevedono una interrelazione tra storia urbana ed evoluzione storico architettonica dei luoghi che attraversiamo, a cura di Irene Ranaldi sociologa urbana, e incursioni artistiche a cura di Tony Allotta, attore e formatore.

Il tutto si esprime in un incontro/performance di circa due ore in cui i partecipanti vengono immersi nel racconto polifonico dei territori acquisendone conoscenze dal punto di vista storico sociale urbanistico, immersi in un flusso di emozioni dettate da letture di poesie e coinvolgimento nel flusso della performance teatrale in strada.

In questa occasione viene proposto un itinerario sulle tracce del film di Pier Paolo Pasolini "Accattone" (1962) girato in maniera diffusa tra una periferia romana ormai irriconoscibile perchè scomparsa (come parte di Borgata Gordiani), Pigneto, Testaccio.

Dopo la passeggiata al Pigneto, dove il regista gira le prime scene, questa volta andiamo nel primo quartiere operaio di Roma, Testaccio, dove il film termina. Nella passeggiata saranno illustrate le tappe della ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano 2012 della presidente di Ottavo Colle.

Tony Allotta ci condurrà per mano addentrandosi nella sceneggiatura del film recitando alcune scene.

La cantautrice Giulia Anania, poeta, si esibirà in incursioni poetiche regalandoci alcune anticipazioni del suo nuovo libro di poesie di imminente pubblicazione.



QUANDO: 25 luglio 2020 ore 18,30

DURATA: 2 ore

LUNGHEZZA: 2 km circa



INFO&PRENOTAZIONI ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO

Mail a laromadipasolini@gmail.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 20,00 per tutti, soci di Ottavo Colle compresi.

gratis minori di anni 18



PER QUESTO EVENTO NON SONO VALIDE RIDUZIONI BIBLIOCARD

L'EVENTO NON RIENTRA TRA QUELLI ACQUISTATI IN ABBONAMENTO



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.