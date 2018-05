Passeggiata teatrale a Testaccio leggendo Accattone di Pasolini

L'associazione culturale Ottavo Colle, attiva da anni a Roma per valorizzare il turismo locale nei quartieri, continua il percorso teatrale sui luoghi di Pier Paolo Pasolini insieme all'attore Tony Allotta che con lo spettacolo "Come cani senza padrone" da anni avvicina le persone alla comprensione a tutto tondo del poeta regista. Questa volta la traccia sarà il primo film di Pasolini, "Accattone" (1962) in parte girato tra le strade del primo quartiere operaio di Roma, Testaccio. La presidente dell'associazione Irene Ranaldi, sociologa urbana, vi condurrà per mano per comprendere insieme le tappe dello sviluppo socio urbanistico del rione a partire della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale" Franco Angeli, Milano, 2012 e l'attore Tony Allotta farà incursioni teatrali nelle strade dove il film è stato girato. Un'evento unico, una passeggiata performativa carica di poesia e di elementi per conoscere la nostra città. Contributo euro 10 per i soci + 5 di tessera annuale per i non soci. Prenotazione obbligatoria a prenotazioniottavocolle@gmail.com scrivendo vi saranno inviate le coordinate per il pagamento. Vi aspettiamo! (nella foto Pasolini in via Beniamino Franklin dà indicazioni a Citti per l'ultima scena del film).