Passeggiata sul Monte dei Cocci e nel rione Testaccio

Una passeggiata sul panorama più bello (e purtroppo, più chiuso) di Roma e nelle strade del rione Testaccio ricordando alcune figure che lo hanno attraversato, Maria Montessori, Elsa Morante, Gabriella Ferri, Massimo Consoli. Venerdi 12 luglio alle ore 15,00 avremo una apertura straordinaria alla quale aggiungeremo una passeggiata nel rione offrendovi un gelato artigianale da Giolitti. Due ore in nostra compagnia nel rione più "popolare" di Roma.



Sottoscrizione euro 20 (QUOTA INDIVIDUALE) + 4 euro per il biglietto di ingresso da devolvere al Comune di Roma per l'ingresso al Monte. La presidente dell'associazione leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano, 2012 e di "Roma durante l'occupazione nazifascista", Franco Angeli, Milano 2002.



Per prenotarsi scrivere a prenotazioniottavocolle@gmail.com