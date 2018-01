Passeggiata sul colle Gianicolo

IL GIANICOLO, AMORI E BATTAGLIE DELLA REPUBBLICA ROMANA



Passeggiata alla scoperta del colle Gianicolo, senza dubbio uno dei posti più romantici di Roma per il suo panorama dove lo sguardo si perde su tetti e cupole barocche fino a toccare i colli che abbracciano la città. Ma il Gianicolo fu anche il teatro principale della breve ma gloriosa Repubblica Romana, preludio dell’Unità d’Italia. Amori e passioni e la singolare storia del cannone che spara a salve a mezzogiorno in punto.



Appuntamento al Faro degli Italiani.

Particolarmente adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita: Offerta Libera.



Prenotazione obbligatoria. Le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Se non verrà raggiunto il numero minimo di 5 iscritti entro le ore 20.00 del giorno precedente della visita, questa verrà annullata e gli iscritti riceveranno comunicazione via mail o sms.



Gli eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2018 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. L’iscrizione all’associazione è obbligatoria per tutti i maggiorenni in possesso di un codice fiscale italiano.



Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso