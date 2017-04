Passeggiata serale tra Circo Massimo e i Fori Imperiali

Nel giorno del Natale di Roma ogni 21 Aprile la città si anima di eventi e sfilate in costume lungo Via dei Fori Imperiali. Questa sarà la prima visita guidata serale della stagione per conoscere la Storia della Roma Imperiale e le leggende della sua fondazione! Quando di sera la luna si specchia sul Colosseo, le sue rovine diventano uno scenario unico: il simbolo di Roma diventa una visione incredibile... La passeggiata serale partirà da Circo Massimo e proseguirà verso la Piazza del Colosseo (con visita solo esterna dell'Anfiteatro Flavio), l'Arco di Costantino, i Fori imperiali, sapientemente illuminati, sino ad arrivare davanti alla celebre Colonna Traiana a ridosso di Piazza Venezia all'interno del Foro di Traiano. Camminerete ammirando secoli di grandezza di Roma! Appuntamento ore 20.00 in Piazza di Porta Capena - Rovine del Circo Massimo dove si vede Torre della Moletta. Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour La visita si svolgerà interamente all'aperto, la visita ai monumenti si intende solo dall'esterno. Durata della visita 2 ore circa VISITA ADATTA A BAMBINI E ADULTI Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari se il gruppo supera le 30 persone Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) Evento FB https://www.facebook.com/events/1422622424455098/ Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il giovedi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it