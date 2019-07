SABATO 20 LUGLIO ORE 21.00: UN EMOZIONANTE PASSEGGIATA SERALE NEL CUORE DI ROMA, TRA PIAZZE, PIAZZETTE, FONTANE E PALAZZI DEL POTERE, TRA SUGGESTIVI RESTI ARCHEOLOGICI, SCORCI RINASCIMENTALI E BAROCCHI, STORIA E GOSSIP

Appuntamento in Piazza del Quirinale, uno dei sette colli su cui venne fondata Roma che spazia sul panoramico Campo Marzio fino alla cupola di San Pietro. Qui svetta l’omonimo palazzo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, già residenza papale e sede ambita da Napoleone che lo fece restaurare. Lo incorniciano il settecentesco Palazzo della Consulta , realizzato da Ferdinando Fuga, e la Fontana dei Dioscuri, voluta da papa Sisto V, realizzata da Domenico Fontana e destinata a portare acqua ai colli Viminale e Quirinale.

Senza escludere la prestigiosa Fontana di Trevi nota a livello mondiale e attraversare una delle più famose vie di Roma per i suoi locali unici e per i negozi che ospitano i grandi brand della moda italiana e internazionale.

Attraverso la Galleria Alberto Sordi si raggiungerà Piazza Colonna, al cui centro svetta il prestigioso rotolo iscritto con le campagne militari di Marco Aurelio e scenograficamente racchiusa da Palazzo Wedekind , con una teoria di tredici antiche colonne provenienti dal tempio di Veio, affiancato dal famoso palazzo della famiglia Chigi, ora sede della Presidenza del Consiglio e ingentilita dalla Fontana dei Delfini, piccola ma incantevole come le precedenti.

Si arriverà a Piazza Montecitorio, fiancheggiata dall’imponente e movimentata mole dell’odierno palazzo del Parlamento, progettato da Bernini al cui centro l’antico obelisco romano che fu segnacolo della antica meridiana augustea. Per poi raggiungere Piazza di Pietra con i grandiosi resti del Tempio di Adriano e da li ci inoltreremo verso la mirabile piazzetta settecentesca che fronteggia Sant’Ignazio. Per finire a Palazzo Madama restaurato nel corso del seicento da Maruscelli e arrivare a piazza Navona simbolo della Roma Barocca, con la strabiliante Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini e i palazzi e le chiese voluta da Innocenzo X Panphili, tra cui la Chiesa di Sant’Agnese in Agone progettata da Girolamo Rainaldi. proseguita da Francesco Borromini e conclusa da Carlo Rainaldi.



Passeggiata culturale: sabato 20 luglio ore 21.00

Appuntamento: ore 21:00, Piazza del Quirinale, davanti alla fontana dei dioscuri

Quota di partecipazione:€12,50 a persona, pagamento in loco

Prenotazione: tramite mail all’indirizzo segreteria@adm-arte.it oppure tramite messaggio sms o WhatsApp al 3208424686, specificando il vostro nominativo, il numero delle persone e un riferimento telefonico