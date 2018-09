Passeggiata serale dall'Isola Tiberina al Ghetto ebraico

Una suggestiva passeggiata che vi porterà alla scoperta dell'Isola Tiberina e del Ghetto ebraico di Roma.

Partiremo dall'Isola Tiberina, con la sua caratteristica forma di imbarcazione e celebre per avere ospitato il Tempio di Asclepio, il dio greco della medicina.

Ci dirigeremo, poi, verso il Ghetto ebraico dove si potranno ammirare diversi monumenti come la Porticus di Ottavia, il luogo del vecchio mercato del pesce, le piazze e le fontane.

Durante la visita guidata, dall'antica Roma, attraverso la storia, i racconti e le leggende e le immagini ricostruttive, si arriverà alla Roma dei Papi ed a quella contemporanea.



Appuntamento davanti alla Basilica di San Bartolomeo all'Isola alle ore 21. Mi troverete con il cartello "Viaggi nella Storia di Laura D.".

La passeggiata sarà di circa 2 h e il costo di euro 10,00 per adulti, di euro 5,00 sotto i 18 anni, gratis sotto i 10 anni.

Se dovessimo superare le 15 persone sarà necessario prenotare le radioline al costo di euro 1,50 per una maggiore fruibilità della visita guidata.



Per prenotare

- al numero: +39 371 3077005,

- all'indirizzo e-mail: lauradavid.guida@gmail.com,

- sulla pagina Facebook: Viaggi nella Storia di Laura D. (potete scrivere anche un messaggio privato).

Dovete indicare: nome e cognome, numero di cellulare e numero dei partecipanti). Sarete ricontattati il prima possibile.