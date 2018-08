Passeggiata serale al quartiere Coppedè

Un itinerario alla scoperta di uno dei quartieri più curiosi e particolari di Roma: il Coppedè. Sorto per volere dell’architetto Gino Coppedè, da cui prende il nome, può essere considerato un esempio molto ardito di unione di differenti stili. Le innovazioni e la moda tipica del tempo si uniscono e si fondono in un sogno visionario, nato dal genio del suo costruttore. La sua particolarità ha spinto molte persone a vedere nelle sue strade, angoli misteriosi e pieni di significati impenetrabili e occulti, che scopriremo insieme durante la nostra visita guidata.



Quando

Domenica 19 Agosto 2018 alle ore 19:30



Dove

Via Dora, sotto l’arco di ingresso al quartiere



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/passeggiata-serale-al-quartiere-coppede/