Passeggiata serale a Trastevere

In epoca augustea la parte di Roma che si era sviluppata sulla riva destra del Tevere, la sponda opposta a quella in cui la città era sorta, venne incluso nella divisione amministrativa con il nome di Regio Transtiberim. Fino a quel momento era stata considerata a lungo una zona ostile ed estranea, abitata dagli Etruschi in età Repubblicana e in seguito popolata da quei lavoratori le cui attività erano legate al fiume, marinai e pescatori in prevalenza ebrei e siriani. Nel periodo imperiale molte personalità decisero di costruirvi la propria villa , come le dimore patrizie di Clodia e di Giulio Cesare. Ma la fisionomia tipica del quartiere, con il dedalo di vicoli che ne caratterizza ancora oggi l'abitato risale al Medio Evo, quando forte era il contrasto tra le abitazioni signorili e le casupole delle persone più povere. Trastevere ha sviluppato nei secoli l'identità di un quartiere popolare per certi versi immutabile, sospeso tra passato e presente, quasi separato dal resto della città. In una affascinante passeggiata serale tra le strette strade tortuose del "core de Roma", racconteremo la storia, gli aneddoti e le vicende che hanno caratterizzato la vita del Transtiberim, e ne ammireremo la bellezza animata dalla nota "movida" romana . Tra i luoghi di interesse che saranno illustrati, immancabile, la visita alla preziosa Basilica di Santa Maria in Trastevere che fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine. APPUNTAMENTO IL 7 APRILE ALLE 19,30 DAVANTI ALLA FONTANA DI PIAZZA TRILUSSA Costo della visita guidata : euro 7,00 (più altri due euro per gli auricolari se il gruppo supera le dieci unità) Prenotazioni al 3341550604 anche via whatsapp