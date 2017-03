Passeggiata romana: le esondazioni del Tevere

Una passeggiata lungo il Tevere per scoprire il rapporto che ha sempre avuto il fiume con la città di Roma. Il Tevere a Roma ha da sempre rappresentato una presenza molto importante, a volte ingombrante. Anche le origini della città scaturiscono proprio dal Tevere che nei pressi dell'Isola Tiberina era guadabile e quindi punto di incontro tra tanti e diversi popoli: italici, latini, etruschi, greci, fenici… Tuttavia il Tevere ha creato anche tanti problemi con le sue frequenti esondazioni, sino a quella celebre della fine del 1870 quando il Re dovette raggiungere il Campidoglio in… barca! I Papi quando partivano per lunghi viaggi portavano con sé l'acqua del Tevere per dissetarsi. Oggi il Tevere è nascosto da enormi muraglioni, costruiti alla fine dell'800, che hanno salvato la città dalle frequenti inondazioni, ma al tempo stesso hanno causato la perdita del contatto diretto con questa straordinaria realtà. Informazioni utili Appuntamento: ore 16 Piazza del Popolo davanti alla chiesa di S. Maria del Popolo Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017 (€5) NB) Per un gruppo formato da oltre 10 persone verranno presi gli auricolari, per dar modo a tutti di ascoltare bene la spiegazione della guida. In tal caso ci sarà un costo aggiuntivo di 2€ a persona. Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair