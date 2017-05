Passeggiata Romana: il giro delle mura serviane

Una passeggiata lungo le tracce della più antica cinta muraria di Roma, costruita originariamente durante l'epoca regia da Servio Tullio, ma poi completamente rifatta nel IV sec a.C. Oggi rimangono poche, ma importanti e suggestive tracce di questa opera, a testimonianza di una città in piena espansione che poi edificò ben oltre le mura di difesa, tanto che ne rimase priva sino alla fine del III sec. d.C. Informazioni utili Appuntamento: ore 10,30 Chiesa di San Nicola in Carcere (Via del Teatro di Marcello, 46) Quota di partecipazione: 10€ + Tessera 2017 (€5) Durata: circa 2 ore e 30 minuti - lunghezza camminata circa 7 km. Termine della camminata a Via Merulana (fermata Metro B Piazza Vittorio). Si consigliano scarpe da ginnastica. NB) Per un gruppo formato da oltre 10 persone verranno presi gli auricolari, per dar modo a tutti di ascoltare bene la spiegazione della guida. In tal caso ci sarà un costo aggiuntivo di 2€ a persona. Quota di partecipazione: 10€ (per i Soci), 15€ (per i non Soci) Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it