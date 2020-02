Passeggiata psico-geografica al Pigneto

Come tradizione, le passeggiate di Ottavo Colle non hanno una mappa preordinata dello spazio urbano. Per la prima volta sperimenteremo con i partecipanti, che saranno invitati a recuperare in cantina vecchi numeri di "TuttoCittà" e a non usare google map, la deriva psico geografica nello storico quartiere del Pigneto raccontandone origini e storie. La psicogeografia è un gioco e allo stesso tempo un metodo efficace per determinare le forme più adatte di decostruzione di una particolare zona metropolitana. La tecnica dell'esplorazione psicogeografica è la deriva, che indica un passaggio improvviso attraverso ambienti diversi.

Guy Debord ha suggerito alcune indicazioni per mettere in pratica una deriva psicogeografica:

«Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l'alto, in modo da portare al centro del campo visivo l'architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari».

Faremo questa esperienza nel quartiere del Pigneto, oggetto negli ultimi 20 anni di una operazione di restyling comunicativo che ne ha fatto "the place to be" per molti creativi e operatori della cultura. (artwork di Ludovica Valori)

Contributo 10 euro + 5 euro di tessera 2020

Prenotazioni obbligarorie a prenotazioniottavocolle@gmail.com





QUANDO: 9 febbraio 2020 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa





INFO&PRENOTAZIONI ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020

gratis minori di anni 18



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Per conoscere le prossime attività leggere qui:



https://www.facebook.com/pg/ottavocolleroma/events/?ref=page_internal