Passeggiata a Porta San Paolo e al Museo della via Ostiense

Una passeggiata tra archeologia e memoria dal primo quartiere operaio, Testaccio, a Porta San Paolo dove rievocheremo i fatti della battaglia di Porta San Paolo e visiteremo il Museo della Via Ostiense dal quale si gode una bellissima veduta sul Cimitero Acattolico. Il 10 settembre1943, la zona sud di Roma è teatro di uno degli episodi più drammatici ed eroici della Resistenza: la battaglia di Porta San Paolo: l'estremo tentativo da parte dei militari e dei civili italiani di opporsi all'occupazione tedesca della capitale avviata subito dopo l'annuncio dell'armistizio.

Sin dalla notte dell'8 settembre avvengono combattimenti alla periferia della capitale: i militari italiani hanno la peggio e sono costretti a ritirarsi.

Porta San Paolo e la Piramide Cestia sono inserite in una delle aree tra le meglio conservate delle Mura Aureliane. L'attuale nome è stato dato a questa porta nel medioevo, in virtù della sua vicinanza alla Basilica di San Paolo, raggiungibile mediante un percorso devozionale lungo la via Ostiense, che iniziava proprio da qui il suo tragitto verso il mare. Oggi Porta San Paolo ospita al suo interno un museo che conserva materiali provenienti dal territorio compreso tra Roma e Ostia.

Nella passeggiata è compresa la visita al Museo.

Durata dell'iniziativa: 1 ora e mezza