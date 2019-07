Passeggiata notturna tra i cortili di Garbatella

Una passeggiata serale alla riscoperta delle origini della Garbatella (ex quartiere “Concordia”) nata per essere un borgo marinaro seguendo il sogno “della Terza Roma verso il mare”. Seguiremo le tappe dell'urbanizzazione del quartiere, nato sotto il regno di Vittorio Emanuele III andando a demolire gli stereotipi che lo raccontano come un quartiere di origine fascista.

Entreremo nei cortili dei lotti costruiti seguendo gli stili architettonici del “Garden city movement” e del barocchetto romano. Leggeremo versi dei poeti contemporanei il cui nome resterà indissolubilmente legato a Garbatella come Victor Cavallo o come il cantante Alvaro Amici. Il tutto in una serata estiva che dona una luce particolare al colore ocra che caratterizza la maggioranza dei villini. Una passeggiata a due passi dal centro storico di Roma, dalle mura aureliane dello storico rione del Testaccio, ma che calerà i partecipanti nell'atmosfera di un borgo semi rurale. Prenotazione obbligatoria a prenotazioniottavocolle@gmail.com contributo 10 euro + 5 per i nuovi soci.

Foto di Fausto Vacca.