Passeggiata nella Valle della Caffarella

Questa passeggiata vi porterà all’interno della Valle della Caffarella, secondo parco più grande a Roma, dove storia e natura si fondono in un paesaggio unico al mondo.

La valle è nota per la sua frescura anche durante l’estate, poiché è interamente attraversata dal fiume Almone, visibile a tratti lungo il percorso. Visiteremo le bellezze archeologiche della valle che hanno reso al luogo il nome di “Valle Marmorea”, come il Casale della Vaccareccia, la Tomba di Annia Regilla del II sec d.C., il Casale dell’ex-mulino, il Ninfeo di Egeria del II sec d.C., dove secondo la leggenda il Re Numa Pompilio si incontrava con la Ninfa Egeria, la Chiesa di Sant’Urbano (esterno), antico tempio di Cerere e Faustina, e ancora cisterne e torri d’avvistamento d’età medievale.



Appuntamento ore 14.30 in Largo Tacchi Venturi (Metro A Colli Albani - Bus 765, 87, 660). Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour.

10 minuti di attesa per la registrazione dei partecipanti



Durata della visita a piedi 2 ore circa ( Casale della Vaccareccia, Sepolcro di Annia Regilla, Casale dell'Ex-Mulino, Ninfeo d'Egeria, Cisterna Romana, Torre Valca, Colombario Costantiniano, Chiesa S. Urbano )



Possibilità di PORTARE CANI AL GIUINZAGLIO muniti di sacchetti per le deiezioni dell'animale.

CONSIGLIATE SCARPE COMODE CHIUSE, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E BORRACCIA (percorso sterrato nella Valle).

All'interno della Valle ci sono toilettes nel casale dell'Ex-Mulino.



Ingresso € 0.00 nella Valle della Caffarella



Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

(esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it)





Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata



Visita www.romacaputour.it

Scrivi a info@romacaputour.it