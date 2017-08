Passeggiata nel palazzo del film "Una giornata particolare" e dintorni

Una passeggiata cinematografica questa volta dedicata a Ettore Scola e al quartiere Bologna. Entrerete nel bellissimo stabile di Viale XXI Aprile 29. E' qui nel Palazzo Federici che "Una giornata particolare" (1977) è stato in gran parte girato. In questo stabile il regista fa svolgere la storia, anche se gli appartamenti dei due protagonisti sono riprodotti in studio dove venne ricostruito anche parte del palazzo e il terrazzo.

L’enorme caseggiato popolare – i cui confini sono via XXI Aprile/via Cardini/via Corvisieri/via Stevenson – conta all’incirca 20 scale, 10 e 12 piani di altezza. Leggeremo passi della sceneggiatura e racconteremo l'evoluzione urbanistica della zona. Contributo euro 15 compresa tessera associativa. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@ottavocolle.com